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В Краматорске задержан террорист "ДНР"

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Мужчина в 2014 году находился в составе незаконных военных формирований.
Задержаному грозит до 8 лет тюрьмы
Задержаному грозит до 8 лет тюрьмы
facebook.com/pressjfo.news

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Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины, имея оперативную информацию, 1 ноября 2019 года в городе Краматорск задержали гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой “Донецкой народной республики“.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: “В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что 36-летний украинец, в июне 2014 года, решил добровольно пойти на службу к боевикам. Выполняя задачи российских кураторов добросовестно выполнял на блокпостах в г. Краматорск Донецкой области. По словам задержанного, он проверял документы граждан и осматривал транспортные средства.

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Полицейскими внесены данные в ЕРДР об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины “Создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности“. Проводятся дальнейшие следственные действия. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой“.

Как сообщалось 26 сентября, на Донбассе задержали пограничника по подозрению в работе на “ЛНР“.

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Теги: "ДНР", Донбасс, сепаратист
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