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Пристайко: Роспуск "ЛДНР" – логичный этап реализации "Минска"

Комментариев: 9
После проведения местных выборов на Донбассе никакой другой власти кроме избранной быть не может.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
president.gov.ua

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Роспуск террористических организаций “ЛНР“ и “ДНР“ является логичным шагом для выполнения политического блока Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью ТСН.

В принципе это абсолютно логично, несмотря на то, что комментируется некоторыми средствами массовой информации и некоторыми иностранными лидерами. Это является абсолютно логичным шагом, если вы посмотрите на планы, которые у нас есть, - отметил глава МИД.

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По его словам, очевидность этого шага напрямую проистекает из плана проведения местных выборов на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Очевидно, что с момента проведения выборов никакой власти на местах иной, чем та, которая была выбрана, быть не может. Поэтому, возможно, это не очень подробно обсуждалось ранее, но это является одним из логических шагов, которые должны быть сделаны, если мы идем вдоль всего этого плана, – заявил Пристайко.

Напомним, в середине октября представитель Украины на переговорах в Минске выдвинул ряд требований, в том числе роспуск “ЛНР“ и “ДНР“. При этом президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что проведение местных выборов на Донбассе возможно только по украинскому законодательству.

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Теги: Пристайко, МИД, ЛНР, ДНР, Донбасс, выборы на Донбассе
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Комментариев (9)
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Глод    01.11.2019, 18:52
Оценка:  -1
Глод
Поэтому выборов постараются недопустить.
Брюква_и_Клюква    01.11.2019, 19:04
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Конечно, не допустят. Ведь по Минскому протоколу выборы должны проходить по законам Украины. И если там повести выборы сейчас - 83% проголосует за "Слугу народа"
Брюква_и_Клюква    01.11.2019, 18:31
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Как можно распустить то, чего юридически не существует?
Глод    01.11.2019, 18:55
Оценка:  0
Глод
Но фактически же существует.
Брюква_и_Клюква    01.11.2019, 19:01
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Жизнь на Марсе тоже фактически существует, а юридически - нет.
Глод    01.11.2019, 19:12
Оценка:  0
Глод
Кто-то видел марсиан? Читал законы Марса? А вот Пушилина видели все. И законы их можно посмотреть.
Антибес    01.11.2019, 18:05
Оценка:  0
Антибес
Вот именно,Приставка!Только вот люди проголосуют за тех самых кто сейчас там при власти,за клоунов-импотентов и нацистов,тамошние избиратели голосовать не будут точно!А власти не захотят распускать ЛДНР,а будут требовать автономию.Короче,всё закрутится по-новой.)))))
Николай510    01.11.2019, 18:01
Оценка:  0
Николай510
!!!
Путин_xyйло    01.11.2019, 17:57
Оценка:  0
Путин_xyйло
А теперь срачи!
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