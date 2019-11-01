Пристайко: Роспуск "ЛДНР" – логичный этап реализации "Минска"

После проведения местных выборов на Донбассе никакой другой власти кроме избранной быть не может.

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Роспуск террористических организаций “ЛНР“ и “ДНР“ является логичным шагом для выполнения политического блока Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью ТСН.

В принципе это абсолютно логично, несмотря на то, что комментируется некоторыми средствами массовой информации и некоторыми иностранными лидерами. Это является абсолютно логичным шагом, если вы посмотрите на планы, которые у нас есть, - отметил глава МИД.

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По его словам, очевидность этого шага напрямую проистекает из плана проведения местных выборов на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Очевидно, что с момента проведения выборов никакой власти на местах иной, чем та, которая была выбрана, быть не может. Поэтому, возможно, это не очень подробно обсуждалось ранее, но это является одним из логических шагов, которые должны быть сделаны, если мы идем вдоль всего этого плана, – заявил Пристайко.

Напомним, в середине октября представитель Украины на переговорах в Минске выдвинул ряд требований, в том числе роспуск “ЛНР“ и “ДНР“. При этом президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что проведение местных выборов на Донбассе возможно только по украинскому законодательству.

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