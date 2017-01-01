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Минобороны подтвердило возможное участие в миссии НАТО в Ираке

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Указывается, что участие украинцев будет сугубо учебно-консультационным.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Фейсбук Андрея Загороднюка

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Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке, об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на пресс-конференции в пятницу в Киеве, пишет Интерфакс-Украина,

Речь идет о консультировании и тренировках для Вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое, возможно, было произведено в советское время или после этого, но такое, в котором разбираются наши специалисты. Это небоевая миссия, проходит в тылу, - сказал Загороднюк.

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По его словам, в Ираке в такой миссии может пребывать до десятка украинцев.

Министр рассказал, что сейчас проходят переговоры относительно участия Украины в миссии и в ближайшее время будет принято решение.

Напомним, ранее о возможном участии Украины в миссии НАТО в Ираке заявил генсек Альянса Столтенберг. При этом он заявил, что украинские войска уже есть в Косово и Афганистане.

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Теги: Загороднюк, Минобороны, Ирак, НАТО
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