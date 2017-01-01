В Днепре мужчину похитили с требованием переписать квартиру

Полиция освободила пострадавшего. Его удерживали в неволе три дня, а за две недели до похищения ворвались к нему в дом с угрозами и отобрали документы.

В Днепре полиция освободила мужчину, которого похитили, чтобы завладеть его квартирой. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в пятницу, 1 ноября.

Злоумышленники требовали от днепрянина, чтобы тот переписал на них помещение, расположенное в доме в центре города, на проспекте Гагарина.

"31 октября в полицию обратился племянник потерпевшего и сообщил об исчезновении двоюродного дяди. Было установлено, что за две недели до похищения к 59-летнему мужчине наведывались неизвестные, угрожали и отобрали паспорт", - говорится в сообщении.

Также оказалось, что 29 октября мужчину затянули в автомобиль и увезли, а потом три дня против его воли держали в квартире, обещая отпустить, если он оформит на них право собственности.

"Полицейские установили и задержали причастных к преступлению лиц. Ими оказались двое братьев, 20 и 27 лет. Сейчас они задержаны, им грозит наказание по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека", которая предполагает лишение свободы на срок до пяти лет", - добавили копы.

Напомним, что ранее в Киеве поймали злоумышленников, ради выкупа похитивших человека. Группа рецидивистов похитила мужчину и под дулом пистолета заставила написать долговую расписку на 90 тысяч долларов.

Также сообщалось, что под Киевом мужчина похитил бывшую девушку и повез в поле "поговорить". Злоумышленник вместе с другом перегородили дорогу такси, в котором ехала девушка и силой затолкали в свое авто.

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