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Слова Макрона об "украинских бандах" вырваны из контекста – МИД

Комментариев: 6
Из-за скандальных высказываний Макрона в МИД вызвали французского посла.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
Фейсбук Макрона

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона о “нелегальных украинских бандах“ были вырваны из контекста. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении указано, что после появления информации о спорном высказывании французского президента, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для разъяснений этой ситуации.

Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Следовательно, слова Э. Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста, — говорится в сообщении украинского МИДа.

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Пресс-служба министерства отмечает, что стороны подтвердили полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Напомним, сегодня в СМИ распространилась информация о нелицеприятном высказывании французского президента относительно украинских граждан во Франции. Макрон заявил, что предпочитает легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара нелегальным украинским или болгарским бандам.

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Теги: Макрон, МИД, посол, Франция
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Комментариев (6)
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xapi3mat    01.11.2019, 20:39
Оценка:  0
xapi3mat
впервые слышу про украинские банды, тем более во франции - румынские, албанские да
Л_о_л_а    01.11.2019, 20:39
Оценка:  0
Л_о_л_а
Тупым кастрюлям прямым текстом заявили: " К ТУРИСТАМ претензий нет, а вот к галицайскому быдлу....лучше уж негры чем тытульна нация высокогорной республики Галиции....
xapi3mat    01.11.2019, 20:40
Оценка:  0
xapi3mat
ла-ла-ла-ла-ла....
Детонатор    01.11.2019, 20:00
Оценка:  +3
Детонатор
А где контекст?
farfalle    01.11.2019, 20:15
Оценка:  +2
farfalle
Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара (...) вместо нелегалов из украинских или болгарских банд.
farfalle    01.11.2019, 19:38
Оценка:  +3
farfalle
А что не так сказал Макрон? По стране бегают с оружием какие-то активисты, нацистские батальоны...
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