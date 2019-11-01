Слова Макрона об "украинских бандах" вырваны из контекста – МИД

Из-за скандальных высказываний Макрона в МИД вызвали французского посла.

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона о “нелегальных украинских бандах“ были вырваны из контекста. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении указано, что после появления информации о спорном высказывании французского президента, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для разъяснений этой ситуации.

Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Следовательно, слова Э. Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста, — говорится в сообщении украинского МИДа.

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Пресс-служба министерства отмечает, что стороны подтвердили полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Напомним, сегодня в СМИ распространилась информация о нелицеприятном высказывании французского президента относительно украинских граждан во Франции. Макрон заявил, что предпочитает легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара нелегальным украинским или болгарским бандам.

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