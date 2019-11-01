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"Слуга народа" хочет легализовать проституцию

Комментариев: 9
Потураев выступил в поддержку легализации проституции, объяснив свою позицию стремлением стабилизировать темпы распространения ВИЧ.
В Слуге народа выступили за легализацию проституции
В Слуге народа выступили за легализацию проституции
radiosvoboda.org

Нардеп от фракции Слуга народа Никита Потураев выступил за легализацию проституции. Об этом он сообщают Українськi Новини в пятницу, 1 ноября.

"Существует подтвержденная статистика, что в таким странах, как наша - странах третьего мира - только легализация секс-услуг позволяет стабилизировать темпы распространения ВИЧ/СПИДА. Потому что тогда мы контролируем этот процесс, а сейчас мы не контролируем. У нас даже нет, чтобы вы понимали, верифицированной информации о количестве сотрудниц в этой сфере и сотрудников. У нас накладывается история с инъекционной наркоманией с историей с проституцией", - сказал Потураев.

Политик отметил, что вопрос проституции не актуален, а парламент не поддержит соответствующий законопроект.

"Законопроект такой существует на самом деле. Он не совершенный, но с ним можно работать. Я просто не уверен, что с таким отношением к этим вопросам мы его примем, что мы его даже начнем рассматривать... Если мы что-то не сделаем с этим рынком, то у нас постоянно будут проблемы", - подчеркнул он.

Напомним,  журналисты поймали другого "слугу народа" Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. Сам депутат заявил, что это была якобы специально устроенная им провокация против журналистов.

Позже выяснилось, что и на следующий день Яременко в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

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Теги: проституция, Легализация, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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skolesa    01.11.2019, 20:13
Оценка:  +2
skolesa
Уррра! Наконецто! И чур пенсионерам скидки!
skolesa    01.11.2019, 20:16
Оценка:  +1
skolesa
Интересно - станет дороже или дешевле?
Детонатор    01.11.2019, 19:59
Оценка:  +2
Детонатор
Яременко - орден и памятник при жизни!
Uvas    01.11.2019, 19:58
Оценка:  +1
Uvas
яхууу у кого то будет скоро сееекксс)))
big-pronto36    01.11.2019, 19:53
Оценка:  +3
big-pronto36
Давно пора!
Shcher    01.11.2019, 19:47
Оценка:  +3
Shcher
Мужики Ура!!!-всё будет официально на уровне государства.так что жёнам нефик трындеть.
Путин_xyйло    01.11.2019, 19:43
Оценка:  +1
Путин_xyйло
В парламенте "большинство" уже легализовалось
Uvas    01.11.2019, 19:40
Оценка:  0
Uvas
Хоть натрахаюсь, а то как то стрёмно ходить к неофициальным шлюхам
Глод    01.11.2019, 19:38
Оценка:  +3
Глод
Ну она все-равно существует. А так с неё налог официально брать можно будет + соцзащита и пенсия сотрудникам.
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