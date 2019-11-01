"Слуга народа" хочет легализовать проституцию

Потураев выступил в поддержку легализации проституции, объяснив свою позицию стремлением стабилизировать темпы распространения ВИЧ.

Нардеп от фракции Слуга народа Никита Потураев выступил за легализацию проституции. Об этом он сообщают Українськi Новини в пятницу, 1 ноября.

"Существует подтвержденная статистика, что в таким странах, как наша - странах третьего мира - только легализация секс-услуг позволяет стабилизировать темпы распространения ВИЧ/СПИДА. Потому что тогда мы контролируем этот процесс, а сейчас мы не контролируем. У нас даже нет, чтобы вы понимали, верифицированной информации о количестве сотрудниц в этой сфере и сотрудников. У нас накладывается история с инъекционной наркоманией с историей с проституцией", - сказал Потураев.

Политик отметил, что вопрос проституции не актуален, а парламент не поддержит соответствующий законопроект.

"Законопроект такой существует на самом деле. Он не совершенный, но с ним можно работать. Я просто не уверен, что с таким отношением к этим вопросам мы его примем, что мы его даже начнем рассматривать... Если мы что-то не сделаем с этим рынком, то у нас постоянно будут проблемы", - подчеркнул он.

Напомним, журналисты поймали другого "слугу народа" Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. Сам депутат заявил, что это была якобы специально устроенная им провокация против журналистов.

Позже выяснилось, что и на следующий день Яременко в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

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