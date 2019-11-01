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Расследовать высказывания Федины будет ГБР, а не ГПУ

Комментариев: 1
Возбужденное в ГПУ дело передано в ГБР для непосредственного расследования.
Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина
Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина
Фейсбук Софии Федины

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Расследованием уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой (ГПУ) против народного депутата от “Европейской солидарности“ Софии Федины из-за ее высказываний в адрес президента Владимира Зеленского, будет заниматься Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом говорится в ответе ГБР на журналистский запрос от РБК-Украина.

В Бюро подтвердили, что данное уголовное производство действительно было начато Генеральной прокуратурой.

Производство открыто, прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Подследственность определена за ГБР, - сообщили в ГБР

Напомним, ранее Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что против Федины его ведомство открыло уголовное дело. Основанием для этого стало участие оппозиционерки в стрим-трансляции, в ходе которой она публично оскорбляла и желала смерти президенту Владимиру Зеленскому.

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Теги: Федина, Зеленский, ГБР, ГПУ, уголовное дело
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Комментариев (1)
Л_о_л_а    01.11.2019, 20:41
Оценка:  0
Л_о_л_а
датрынделась тупая эсэсовка...
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