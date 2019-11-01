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Украинец пытался вывезти в РФ детали к военным кораблям

Комментариев: 1
Житель Николаева планировал переправить детали, которые используются во время ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях Военно-морского флота РФ.
Украинцу не дали вывезти в Россию детали к военным кораблям
Украинцу не дали вывезти в Россию детали к военным кораблям
пресс-служба СБУ

Работники украинских спецслужб предупредили вывоз в Россию комплектующих к военным кораблям. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что житель Николаева планирует незаконно переправить детали, которые используются во время ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях Военно-морского флота РФ", - говорится в сообщении.

"Нелегальный груз правоохранители изъяли при пересечении государственной границы. По предварительной оценке специалистов рыночная стоимость обнаруженного оборудования составляет более полутора миллиона гривен", - добавили в СБУ.

Указывается, что во время обыска по месту жительства мужчины обнаружеили флэш-накопители, компьютерную технику, содержащую переписку с заказчиками из России.

Следователи начали расследование по факту нарушения режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Как сообщалось, украинец пытался вывезти ребенка в Россию. Мужчина был задержан на украинско-российской границе в Луганской области при попытке дачи взятки в размере 5 тысяч российских рублей и 1200 гривен.

Украинец пытался вывезти в РФ чертежи самолетов Антонова

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Теги: Россия, СБУ, корабли, украинец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mirbigstar    01.11.2019, 20:27
Оценка:  +1
mirbigstar
А автор не хочет уточнить, на какие именно корабли подходят запчасти?Запчасти могут подходить только к кораблям стран производителей.Или автор хочет сказать, что в составе Военно-морского флота РФ имеются корабли построенные в Украине?Автор,дайте пожалуйста ссылку на первоисточник.
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