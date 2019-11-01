Суд по делу нардепа Дубневича перенесли

Заседание суда перенесли на 2 ноября. Сам Дубневич заявил, что его дело политически ангажировано и он не считает себя виновным.

Высший антикоррупционный суд продолжит избирать меру пресечения депутату Ярославу Дубневичу завтра, 2 ноября. Об этом заявила судья Екатерина Широкая, передает Lb.ua.

"Объявляется перерыв до завтра, до 11:30", - сказала она.

После заседания Дубневич заявил, что его дело политически ангажировано и он не считает себя виновным.

"У меня чувство, что следственный судья обратит внимание на то, что целый ряд доказательств, на которые ссылается прокуратура, не соответствует действительности, и примет взвешенное и законное решение", - сказал депутат.

Он рассчитывает, что суд отпустит его на поруки.

Ранее Дубневича лишили депутатской неприкосновенности. Парламентарии дали согласие на все три представления на Дубневича - на привлечение к ответственности, задержание и разрешение на арест.

В ходе рассмотрения по Дубневичу нардеп от Слуги народа Андрей Мотовиловец заявил, что был свидетелем коррупционных действий Дубневича.

Как сообщалось, НАБУ и Служба безопасности Украины расследует несколько уголовных производств, в которых фигурируют должностные лица Укрзализныци и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд гривен.

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