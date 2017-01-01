ГБР расследует действия копов при задержании жителя Мариуполя

Мужчина получил перелом бедра в стычке с полицейскими и был госпитализирован в больницу.

Следователи Государственного бюро расследований начали расследование по факту превышения служебных полномочий инспекторами патрульной полиции Мариуполя. Об этом сообщается на сайте ГБР в пятницу, 1 ноября.

Уголовное производство зарегистрировано по информации, обнародованной на одном из местных интернет-ресурсов.

По материалам СМИ, копы задерживали мужчину из компании, которая якобы распивала алкогольные напитки. В его защиту выступил житель соседнего дома, который преградил путь автомобилю полиции. В ответ на такие действия полицейские применили силу. Мужчина получил перелом бедра и сейчас находится в больнице.

Действия полицейских квалифицированы как превышение власти или служебных полномочий, сопровождавшееся насилием или угрозой насилия (ч.2 ст.365 Уголовного кодекса). В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее ГБР открыло уголовное производство в отношении сотрудников одной из колоний по подозрению в применении пыток к онкобольной заключенной.

Такжесообщалось, что полицейские в Одессе "выбивали" показания у задержанных. Копов задержали и объявили им о подозрении в истязании.