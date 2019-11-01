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О секс-скандале в Раде написали СМИ всего мира

Комментариев: 2
Скандал с депутатом Яременко стал темой для СМИ всего мира. О переписке украинского парламентария написали даже в Сенегале.
Яременко обсуждают даже в Сенегале
Яременко обсуждают даже в Сенегале
facebook.com/ukrop.ukraine

Секс-скандал с участием нардепа Яременко, который в сессионном зале переписывался с проститутками, дошел до зарубежных СМИ, сообщает Страна.

Так, на сайте ВВС в новости говорится: "Украинский депутат принес извинения после того, как его сфотографировали в парламенте беседующим в чате с женщиной, которая предположительно является проституткой". В статье рассказывается о том, как сначала Яременко заявил, что переписка была намеренной провокацией, а затем удалил свой пост.

 Страна
 

Болгарские Вести пишут о том, что Яременко могут исключить из фракции за интимную переписку на работе. По словам трех фракций, стремящихся отстранить Яременко от должности, его поведение содержит "элементы оскорбления законодательной власти и заявления, которые могут быть истолкованы как угроза для журналистов, что недопустимо и неприемлемо", говорится в статье.

 Старна
 

Рассказала о скандале и австрийская газета Salzburg 24: "Посреди парламентской сессии украинский депутат был пойман в чате с проституткой. На фотографиях видно, как Яременко спрашивал об условиях встречи. "100 долларов за час, 150 за два", - ответила его собеседница".

 Страна
 

О переписке Яременко упомянула популярная немецкая газета Zeit, которая также раскрыла подробности скандала.

 Страна
 

Новости о происходящем в сессионном зале украинского парламента дошли даже до Сенегала. Примечательно, что предыдущая новость об Украине на сенегальском новостном сайте Sene News касалась победы Зеленского на выборах президента.

 Страна
 

Ранее сегодня сообщалось, что Яременко уходит с поста главы комитета Рады. Богдан Яременко передаст заявление председателю Верховной Рады после того, как решение о его отставке примет фракция партии Слуга народа.

Напомним,  журналисты поймали Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. Сам депутат заявил, что это была якобы специально устроенная им провокация против журналистов.

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Теги: Украина, секс, СМИ, скандал, Рада, Верховная Рада, нардеп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    01.11.2019, 21:36
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ВИСЬ СВИТ З НАМЫ !!!!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
СУГС !!!
Григорич    01.11.2019, 21:13
Оценка:  +3
Григорич
это только доказывает что Рада и Цирк - одно и то же ))
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