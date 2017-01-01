Патрульные оштрафовали водителя автокрана на 170 тысяч гривен

Водитель не имел разрешительных документов на передвижение крупногабаритного транспортного средства весом 72 тонны.

В Тернопольской области патрульные полицейские оштрафовали водителя более чем на 6 тысяч евро за проезд габаритным строительным краном Liebherr LTM весом более 72 тонн. Об этом сообщает региональное управление патрульной полиции в пятницу, 1 ноября.

Так, сегодня ночью, патрулируя автодорогу М-12 (Стрый-Знаменка), инспекторы увидели тяжеловесное транспортное средство, которое двигалось с нарушением Правил дорожного движения и сразу же остановили его.

"Общаясь с 29-летним водителем Liebherr LTM, гражданином Украины, выяснилось, что мужчина направляется из Польши в Одессу, но никаких соответствующих разрешительных документов на перевозку крупногабаритного груза, которые определены ПДД и законами Украины, у него не было. Кроме того, оказалось, что вес автомобиля составлял более 72 тонн", – говорится в сообщении.

За совершенное правонарушение патрульные вынесли относительно водителя постановление по статье о нарушении правил перевозки опасных грузов и правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам (ст.132-1 КУоАП).

Работники Укртрансбезопасности насчитали нарушителю штраф в размере 6272 евро (около 174 тысяч гривен – ред.). Патрульные запретили дальнейшее движение автомобиля.

Напомним, 25 сентября в Украине вступил в силу закон о штрафах за перегруженные фуры. Тогда сообщалось, что за превышающий норму вес владельцам грузовиков придется платить штраф от 8,5 до 34 тысяч гривен.

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