"Слуги народа" предложили отменить наказание за самогоноварение

Инициаторами законопроекта выступили 6 народных депутатов Украины от фракции Слуга народа. Текст проекта закона пока отсутствует.

Нардепы от Слуги народа предлагают отменить ответственность за самогоноварение samogon-shop24

Народные депутаты Украины от фракции Слуга народа зарегистрировали проект закона 2371, которым предлагается отменить правовые нормы. Которые предусматривают ответственность за самогоноварение. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Так, 1 ноября получено ВРУ и передан на рассмотрение руководству законопроект № 2371 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение).

Инициаторами законопроекта выступили 6 народных депутатов Украины от фракции Слуга народа. Текст проекта закона пока отсутствует.

Отметим, что сейчас изготовление самогона без цели сбыта наказывается штрафом от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (51-170 грн).

Ранее президент Владимир Зеленский озвучил стратегию борьбы с теневым рынком алкоголя. С 2016 года финансовый результат госпредприятия Укрспирт уменьшился почти в пять раз. Виной тому являются теневые рынки.

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