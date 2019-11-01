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Фракция Порошенко заявила о преследовании Федины

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Европейская солидарность заявила о преследовании своего депутата и требует закрыть уголовные производства.
У Порошенко сделали заявление
У Порошенко сделали заявление
Цензор

Фракция Петра Порошенко Европейская солидарность заявила о преследовании своего депутата Софии Федины. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Возбуждение уголовных производств за высказывания члена нашей фракции Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой является преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что преследование за высказывания нарушают статью 34 Конституции Украины, которая гарантирует каждому гражданину право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений".

Фракция также требует закрыть уголовные производства и не задевать демократию в Украине, "ибо преследуя свободу слова вы посягаете на изменение конституционного строя".

"Ведь такие подходы точно отдаляют Украину от Европы, разрушая ее имидж и создают атмосферу, аналогичную северному соседу", - резюмировали у Порошенко.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что высказывания Федины рассмотрит парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики.

 

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Теги: Порошенко, преследование, Владимир Зеленский, нардеп, Европейская солидарность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
morbig    01.11.2019, 22:54
Оценка:  0
morbig
да вас бы всех
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