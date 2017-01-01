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Главу полиции Прилук отстранили из-за смерти подростка

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Все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление.
Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление
Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление
facebook.com/UA.National.Police

Расследование по делу о гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области передали Главному следственному управлению Национальной полиции. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Кроме того, руководителя начальника Прилукского отдела полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такую задачу я поставил лучшим следователем центрального аппарата", - заявил Клименко.

По его словам, резонансным делом займется группа опытных следователей и оперативников.

Напомним, тело 14-летнего Дениса Чаленко было найдено 29 октября на железнодорожном пути в Прилуках.

В местной полиции заявили, что парня сбил поезд сообщением Прилуки-Гребенка. В то же время родные считают, что Дениса могли убить четверо 16-летних парней, которые угрожали ему по телефону.

1 ноября под зданием Прилуцкого отдела полиции устроили митинг с требованием провести независимое расследование.

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Теги: смерть, подросток, полиция, расследование, прилуки
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Источник: korrespondent.net

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