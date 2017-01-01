В СБУ рассказали о деле Гандзюк

Всего есть 5 уголовных производств. И по этим 5 уголовным производствам работа следователей продолжается под процессуальным руководством ГПУ.

Служба безопасности Украины в ближайшее время продемонстрирует результат в расследовании пяти уголовных производств, связанных с делом убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар в эфире одного из телеканалов.

По его словам, кроме уголовного производства по убийству Гандзюк, расследуется еще пять уголовных производств, которые связаны с нападением на активистку, а также с обстоятельствами, которые предшествовали этому.

"Всего есть 5 уголовных производств. И по этим 5 уголовным производствам работа следователей продолжается под процессуальным руководством ГПУ. Могу вас заверить, что в ближайшее время в этих производствах будут результаты и они будут обнародованы для общественности", - заявил Тиводар.

По словам Тиводара, уголовное производство в отношении Мангера остановлено.

"Мангер был задержан и арестован, но кроме меры пресечения в виде содержания под стражей судом была избрана альтернатива - залог. 2 млн 600 тысяч, кажется, были внесены и Мангер вышел на волю. Это решение суда. Уголовное производство в отношении Левина и Мангера на данный момент остановлено. Мангер находится в Херсоне", - сообщил Тиводар.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что скоро огласят важную информацию по расследованию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

СБУ расследует халатность полиции по делу Гандзюк

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