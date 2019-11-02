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Наев: При обстрелах ВСУ могут вернуться на позиции

Комментариев: 2
У украинских военных есть возможность наблюдать за действии противника на участках разведения.
При возобновлении обстрелов на участках разведения ВСУ имеют право вновь занять свои позиции
При возобновлении обстрелов на участках разведения ВСУ имеют право вновь занять свои позиции
Минобороны Украины

Заместитель начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев отмечает, что в случае возобновления противником обстрелов на участках разведения сил на Донбассе ВСУ имеют право вновь занять свои позиции, что предусмотрено подписанным 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой в Минске рамочным соглашением о разведении сил.

Есть рамочное соглашение, подписанное 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой, и в нем прописаны три участка разведения: Станица Луганская, Золотое и Петровское. Если потом возобновятся обстрелы, то предусмотрено, что стороны имеют право занять эти позиции. В Золотом и Петровском уже происходило разведение сторон, но потом эти участки были заняты в связи с тем, что противник нарушил условия", - сказал он в эфире телеканала "Украина".

Наев отметил, что у украинских военных есть возможность наблюдать за действии противника на участках разведения. "Нами предусмотрено создание соответствующей разведывательной системы. В том числе с применением видео, чтобы можно было это видеть. Такие системы есть, и украинская армия имеет возможность наблюдать за действиями врага", - указал он.

Ранее Наев заявил, что большого количества боевиков на Донбассе в зоне разведения сил и средств не наблюдается. 

В МВД рассказали о патрулировании Золотого

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Теги: ВСУ, ситуация на востоке Украины, отвод вооружения, разведение сил на Донбассе, Сергей Наев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    02.11.2019, 06:44
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Тільки ті позиції прийдеться знову відбивати у сепарів. З людськими і матеріальними втратами, природньо... А так всьо заіпісь.
ШтормЗайцев    02.11.2019, 06:15
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Він що, зовсім ку-ку? Після розведення місцевих лохів наші , добре підготовлені до зими окопи займають россійські оккупанти.
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