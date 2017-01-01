Итоги 1 ноября: Зеленский в Тернополе и разведение сил

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент посетил Тернополь; разведение в Золотом закончили, в Петровском - отложили: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский отчитал чиновников в Тернополе

Президент Украины Владимир Зеленский устроил настоящий разнос чиновникам в Тернополе во время своего визита в область.

“Что у вас с дорогами? Где они? Сколько вы построили километров дорог за последние годы?”, - спросил Зеленский чиновников Тернополе во время рабочего совещания.

В ответ Зеленский услышал, что на протяжении 2018-2019 годов в Тернопольской области не строили новых трасс, но отремонтировали 150 км дорог.

Разведение сил в Золотом официально завершилось

Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Об этом говорится в вечерней сводке Операции объединенных сил.

В ООС напомнили, что в случае угрозы жизни или здоровью, захвата территорий или проникновения вражеских разведчиков и диверсантов военнослужащие дадут адекватный ответ.

Разведение сил в Петровском откладывается из-за обстрелов

Украинская сторона планирует пересмотреть дату разведения сил в Петровском из-за обстрелов.

По словам Загороднюка, разведение сил запланировано на 4 ноября. Между тем, 30 октября в районе Петровского зафиксированы обстрелы. Министр акцентировал, что для разведения должно пройти 7 дней тишины после обстрелов.

Макрона возмутили "украинские банды" во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью одному из журналов употребил фразу “нелегальные украинские банды“.

В интервью он также сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.

“Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд“, - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.

Яременко уходит с должности главы комитета

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий на фоне скандала вокруг его секс-переписки.

С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта “Буквы“ от статей 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета, - написал Яременко.

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