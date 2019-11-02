Шуфрич в прямом эфире усомнился, что на Донбассе есть российская армия

Наев ответил скандальному нардепу.

В эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером” между гостями произошли споры и даже перепалки.

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В ходе обсуждения вопроса о разведении сил на Донбассе, нардеп от “Оппозиционной платформы - За жизнь” Нестор Шуфрич, который, между прочего, является главой парламентского комитета по свободе слова, усомнился, что на Донбассе воюют российские армейцы.

Вы сказали, что происходит ротация российских войск, это действительно российские войска? Потому миссия ОБСЕ с 2015 года не зафиксировала их там, - спроси Шуфрич заместителя начальника Генштаба ВСУ, бывшего командующего ООС Сергея Наева.

Между тем, Наев ответил на вопрос Шуфрича довольно профессионально и исчерпывающе.

Я говорил о российских войсках вдоль государственной границы в пределах Донецкой и Луганской области, там где продолжается операция ООС. Непосредственно на временно оккупированной территории находятся бригады и другие воинские части 1 и 2 армейских корпусов, которые организационно входят в состав 8-й общевойсковой армии, штаб которой находится в Ростове, - сказал Наев.

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Военный также добавил, что россияне находятся возле линии разграничения на ротационной основе и сильного их накопления не наблюдается.

Напомним, Шуфрич не смог назвать статьи, которые защищают журналистов. Нардеп, который отвечает за защиту журналистов, опозорился.

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