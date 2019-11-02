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Шуфрич в прямом эфире усомнился, что на Донбассе есть российская армия

Комментариев: 13
Наев ответил скандальному нардепу.
Шуфричу ответил Наев
Шуфричу ответил Наев
скрин Flightradar24

В эфире программы “Свобода  слова с Савиком Шустером” между гостями произошли споры и даже перепалки. 

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В ходе обсуждения вопроса о разведении сил на Донбассе, нардеп от “Оппозиционной платформы - За жизнь” Нестор Шуфрич, который, между прочего, является главой парламентского комитета по свободе слова, усомнился, что на Донбассе воюют российские армейцы.

Вы сказали, что происходит ротация российских войск, это действительно российские войска? Потому миссия ОБСЕ с 2015 года не зафиксировала их там, - спроси Шуфрич заместителя начальника Генштаба ВСУ, бывшего командующего ООС Сергея Наева.

Между тем, Наев ответил на вопрос Шуфрича довольно профессионально и исчерпывающе.

Я говорил о российских войсках вдоль государственной границы в пределах Донецкой и Луганской области, там где продолжается операция ООС. Непосредственно на временно оккупированной территории находятся бригады и другие воинские части 1 и 2 армейских корпусов, которые организационно входят в состав 8-й общевойсковой армии, штаб которой находится в Ростове, - сказал Наев.

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Военный также добавил, что россияне находятся возле линии разграничения на ротационной основе и сильного их накопления не наблюдается.

Напомним, Шуфрич не смог назвать статьи, которые защищают журналистов. Нардеп, который отвечает за защиту журналистов, опозорился.

 

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Теги: Шуфрич, Наев, военные, РФ, война, Донбасс
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Комментариев (14)
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Woodbrother    02.11.2019, 11:52
Оценка:  0
Woodbrother
Скоро шуфричу будут бить морду и в студии.
xapi3mat    02.11.2019, 11:45
Оценка:  +1
xapi3mat
это ж надо так постаоаться что б из украины сделать врага
Krotol2    02.11.2019, 11:32
Оценка:  -1
Krotol2
Весь мир знает что их там нет а улоротые знают что они там есть и ходят в шапках невидимках )))))
Л_о_л_а    02.11.2019, 11:29
Оценка:  -2
Л_о_л_а
Российская армия есть в Крыму и это знают все, в том чИсле и руководство ВСУ - потому никто на Крым и не рыпнулся, стремно...То, что российской армии на Донбассе нет в ООН и ПАСЕ официально заявляли не раз, что Шуфрич не так сказал? Могилянка не верит ООН?
Woodbrother    02.11.2019, 11:54
Оценка:  0
Woodbrother
900 танков с бурятами внутри на Донбасс ветром задуло с говеной бурятии
Зорян_и_Шкиряк    02.11.2019, 11:25
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Они все путаются в показаниях. Порошенко говорил о 750 русских танках (а это танковая армия, позвольте заметить!), Наев заявляет, что скоплений российских войск нет, а этот Шуфрич вообще отрицает российско-военный геноцид украинской незалежности.
А ведь ещё не заслушаны Климкин и Турчинов!..
VSHIVANKA    02.11.2019, 11:18
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ДА КАК ОН ПОСМЕЛ УСОМНИТЬСЯ В ТОМ , ЧТО САМАЯ СИЛЬНАЯ АРМИЯ КОНТИНЕНТА СТОИТ МОЩНЫМ ЩИТОМ ОБОРОНЫ ПРОТИВ КЛЯТИХ ВАТНИКОВ !!!
ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ЭУРОПЭЙСЬКЫМ ХЭРОЯМ ЕВРОПА СПИТ СПОКОЙНО , БОГАТЕЕТ И ЖИРЕЕТ , А МОГЛА БЫ УЖЕ ОКАЗАТЬСЯ ПОД САПОГОМ ОККУПАНТОВ !!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
СМЕРТЬ Т ВОРОГАМ !!!
СУГС !
ВосставшийИзБана    02.11.2019, 11:22
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
ПНХ!!!
fkrfyfan    02.11.2019, 11:09
Оценка:  0
fkrfyfan
Грузины в 2008 почувствовали, что такое ВС РФ. Без проблем бы взяли Тбилиси.
Woodbrother    02.11.2019, 11:50
Оценка:  0
Woodbrother
....но обср...лись и Тбилист не взяли.
Мыкола    02.11.2019, 11:03
Оценка:  +1
Мыкола
Бараны , вы посмотрите , кто вас на бойню гонит, а потом мекайте !
dinops    02.11.2019, 10:44
Оценка:  +1
dinops
Наемники всех мастей там есть, причем с обеих сторон, но не регулярная армия...
TRIGER25    02.11.2019, 10:56
Оценка:  -3
TRIGER25
ну да ... наемники танки - пушки и установки РЭБ с собой привезли ... их как известно можно купить в любом сельпо ) А удостоверения выданные российским МО найденные в карманах убитых они сами себе нарисовали - для понту )
sharry-sharry    02.11.2019, 10:44
Оценка:  -3
sharry-sharry
"Мавр" сделал свое дело, "мавр" может уходить...федерастия уже может просто в сторонке пока постоять,пу подготовил почву для полной оккупации этих районов(все как в Приднестровье,Абхазии и др)Готовится приднестровский сценарий и это очевидно.
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