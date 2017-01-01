В Одессе за взятку задержали сотрудника СБУ

Злоумышленник обещал одесситке оказать содействие в возвращении изъятого полицией авто и не мешать ее бизнесу.

Оперативники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили сотрудника спецслужбы в вымогательстве денег. Об этом накануне сообщила пресс-служба СБУ.

"Установлено, что сотрудник вместе с сообщником требовали более 35 тысяч гривен у местной жительницы. За эту сумму они обещали женщине посодействовать, чтобы ей вернули изъятый полицией автомобиль, и гарантировали невмешательство правоохранителей в ее предпринимательскую деятельность", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали перечисление аванса в размере более чем 15 тысяч гривен на банковскую карточку сообщника.

Были проведены обыски по месту работы и жительства фигурантов дела. Обоим подозреваемым объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями о мошенничестве и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ст.190, ст.369 УК Украины).

Ранее в Одессе прокурор за взятку в размере 10 тысяч долларов предлагал выйти из СИЗО подозреваемому в мошенничестве и коррупции.

А на этой неделе в центре Киева задержали сотрудника Нацбанка на взятке в 50 тысяч долларов. В НБУ пообещали провести внутреннюю проверку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet