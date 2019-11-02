Арахамия и Тука поссорились в прямом эфире

Поводом для скандала стало разведение сил на Донбассе.

В ходе обсуждения вопроса о разведении сил на Донбассе глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия поссорился с экс-заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием Тукой.

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Скандал случился в эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером”.

Давид Арахамия рассказал, что Зеленский во время визита в Золотое встретился с каждым жителем Золотого, чьи дома попали в “серую зону”. Якобы нескольких людей свозили в Станицу Луганскую, чтоб они поняли, что такое разведение и пообщались там с местными жителями.

На это эмоционально ответил Тука.

Давайте прекратим врать! Никого из Золотого в Станицу не возили. Единственный человек, который в это время там был, это Наташа Воронкова, которую обещали повезти, но так ничего и не сделали. Второе — вы все время ставите как образец Станицу Луганскую. Так вот, там в демилитаризованную зону даже полиция не заходит! Хватит врать! - сказал Тука.

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После этого Арахамия обозвал Туку “манипулятором в чистом виде”. В конфликт вмешался ведущий, который прекратил словесную перепалку политиков.

Напомним, Шуфрич в прямом эфире усомнился, что на Донбассе есть российская армия. Наев ответил скандальному нардепу.

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