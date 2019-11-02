Журналисты не должны распространять какие-то картинки, - Яременко

Скандальный нардеп пожаловался на журналистов.

Скандальный депутат от “Слуги народа” Богдан Яременко, которого “спалили” на переписке с проституткой в Раде, прокомментировал скандал.

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Видео комментария опубликовал канал Pavlovsky News в YouTube.

Депутат заявил, что он не нарушил ни один закон, переписываясь с проституткой. Между тем, журналисты, по его мнению, нарушили две статьи Уголовного кодекса, публикуя его переписку.

Все, о чем мы можем говорить, - это фотокарточки, снятые с моего телефона незаконно, - заявил Яременко.

Кроме того, Яременко заявил, что журналисты нарушили закон, а это уже повод для судебных разбирательств.

Судя по тому, что это (скриншоты, - ред.) выдавалось партиями, то есть у людей большой запас всего этого, снятого с моего телефона. А это называется незаконные следственные действия, - добавил он.

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Депутат отметил, что журналисты должны собирать информацию и пояснять факты, а не распространять “какие-то картинки“.

И на основании этого полстраны и половина “Фейсбука“ делают выводы, что Яременко занимается проституцией... С точки зрения права, очевидно, не о чем говорить. Судить можно на основании максимально полной информации. Все остальное - голословные, манипулятивные суждения, - заявил депутат.

Напомним, о секс-скандале в Раде написали СМИ всего мира. Скандал с депутатом Яременко стал темой для СМИ всего мира. О переписке украинского парламентария написали даже в Сенегале.

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