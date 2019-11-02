Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Скороход заявила, что в “Слуге народа” не считаются с депутатами

Комментариев: 1
Анна Скороход вопреки запрету фракции пришла на эфир 112 канала.
Скороход пришла на эфир 112 канала
Скороход пришла на эфир 112 канала
Страна

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход пришла на эфир канала 112 вопреки решению фракции игнорировать этот канал. Об этом сообщает Страна.

Читай также: Беременная Скороход расплакалась в ВР: Что о ней известно

Скороход во время выступления в эфире канала поддержала разведения войск на Донбассе и процесс примирения. Кроме того, она высказала мнение, что нужно договариваться и идти к миру.

Кроме того, Скороход прокомментировала инцидент, когда расплакалась в ходе заседания Верховной Рады из-за того, что ее поправки к законопроекту о разделении газотранспортной системы и "Нафтогаза" не были учтены коллегами. Нардеп отметила, что во фракции не считаются с мнением депутатов и игнорируют их правки к законам. 

Читай также: “Слуги народа” согласились не ходить на российские каналы

Журналист Страны спросил Скороход, почему она нарушила запрет фракции касательно посещения 112 Украина. Она ответила, что является свободным человеком и никакие запреты на нее не действуют.

Напомним, нардеп от Слуги народа расплакалась в Раде. Анна Скороход расплакалась из-за того, что на заседании ей якобы отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Скороход, 112 канал, запрет фракции, СН
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Колишній-східняк    02.11.2019, 13:20
Оценка:  0
Колишній-східняк
- Доктор, мы его теряем!
- Сестра, не паникуйте. У нас таких еще целая палата.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь