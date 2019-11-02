Скороход заявила, что в “Слуге народа” не считаются с депутатами
Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход пришла на эфир канала 112 вопреки решению фракции игнорировать этот канал. Об этом сообщает Страна.
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Скороход во время выступления в эфире канала поддержала разведения войск на Донбассе и процесс примирения. Кроме того, она высказала мнение, что нужно договариваться и идти к миру.
Кроме того, Скороход прокомментировала инцидент, когда расплакалась в ходе заседания Верховной Рады из-за того, что ее поправки к законопроекту о разделении газотранспортной системы и "Нафтогаза" не были учтены коллегами. Нардеп отметила, что во фракции не считаются с мнением депутатов и игнорируют их правки к законам.
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Журналист Страны спросил Скороход, почему она нарушила запрет фракции касательно посещения 112 Украина. Она ответила, что является свободным человеком и никакие запреты на нее не действуют.
Напомним, нардеп от Слуги народа расплакалась в Раде. Анна Скороход расплакалась из-за того, что на заседании ей якобы отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.
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