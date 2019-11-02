Скороход заявила, что в “Слуге народа” не считаются с депутатами

Анна Скороход вопреки запрету фракции пришла на эфир 112 канала.

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход пришла на эфир канала 112 вопреки решению фракции игнорировать этот канал. Об этом сообщает Страна.

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Скороход во время выступления в эфире канала поддержала разведения войск на Донбассе и процесс примирения. Кроме того, она высказала мнение, что нужно договариваться и идти к миру.

Кроме того, Скороход прокомментировала инцидент, когда расплакалась в ходе заседания Верховной Рады из-за того, что ее поправки к законопроекту о разделении газотранспортной системы и "Нафтогаза" не были учтены коллегами. Нардеп отметила, что во фракции не считаются с мнением депутатов и игнорируют их правки к законам.

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Журналист Страны спросил Скороход, почему она нарушила запрет фракции касательно посещения 112 Украина. Она ответила, что является свободным человеком и никакие запреты на нее не действуют.

Напомним, нардеп от Слуги народа расплакалась в Раде. Анна Скороход расплакалась из-за того, что на заседании ей якобы отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.

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