В Харькове уволили копов, которые катались на украденной машине

В полицию обратился житель Киева и заявил, что харьковские правоохранители причастны к управлению его угнанной машиной.

В Харькове из рядов полиции уволили двух правоохранителей, которые ездили по городу на украденном в Киеве автомобиле. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

"25 октября с письменным заявлением в следственное управление областного главка харьковской полиции обратился житель Киева. Он указал, что летом этого года в столице неизвестные похитили его автомобиль и заявил, что работники харьковской поувольлиции причастны к управлению похищенным транспортным средством", – говорится в сообщении.

По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области, для выяснения возможной причастности работников харьковской полиции к совершению уголовного правонарушения было назначено служебное расследование.

В итоге двух правоохранителей уволили из рядов полиции, а руководитель городского отдела полиции уволен с занимаемой должности.

Ранее стало известно, что главу полиции в городе Прилуки отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за смерти подростка. Этим делом будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции.

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