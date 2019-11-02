В ночном клубе Киева сотрудник до смерти избил посетителя

Молодой парень скончался.

В ночном клубе Голосеевского района столицы иностранец, который является сотрудником заведения, до смерти избил посетителя.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

А полицию об инциденте сообщил брат погибшего. Он сообщил, что сотрудник ночного клуба избил его 25-летнего брата. Мужчину госпитализировали, на место выехала следственно-оперативная группа.

Глава Голосеевского управления полиции Олег Волошин, рассказал, что копы опросили свидетелей правонарушения, отработали прилегающую территорию и видео с камер наблюдения.

Мы установили, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником учреждения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, которая в дальнейшем оказалась смертельной, - сказал Волошин.

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Парень скончался в больнице. Его убийцей оказался 23-летний иностранец. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в центре Киева избили и ограбили молодого парня: за него никто не вступился. За парня не вступись прохожие.

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