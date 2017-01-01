Цемах заявил, что ему предлагали гражданство Нидерландов

Известный боевик сообщил, что в его допросе в Киеве участвовали представители полиции Австралии и Нидерландов.

Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к нашумевшему делу о крушении МН17 в небе над Донбассом, заявил, что представители Нидерландов предлагали ему гражданство в обмен на показания по делу о крушении.

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Об этом он рассказал в интервью еще одному кремлевскому пропагандисту Кириллу Вышинскому.

Он также рассказал, что на его допросе в Киеве участвовали представители Австралии и Нидерландов. Цемах заявил, что у него якобы отобрали все документы.

Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии? Вот это меня удивило, я торговаться не стал, - сказал Цемах.

Боевик заявил, что от гражданства Нидерландов он великодушно отказался и аргументировал свое мнение любовью к родным краям.

Где родился, там и пригодился…Мне ближе все-таки родные места. Мне предлагали в 2014 году квартиру в Москве, у моего солдата-афганца стояла пустая квартира, плати коммуналку, живи, - добавил Цемах.

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Напомним, диаспора в Австралии требует запретить показ пропагандистского фильма о МН17. Украинцы требуют запретить российский кинопродукт.

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