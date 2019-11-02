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Субсидирование тарифов для населения за счет промышленности негативно влияет на экономику, - Чех

Комментариев: 2
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Перекрестное субсидирование негативно влияет на экономику, необходимо переходить на рыночные тарифы для населения. Об этом заявил экс заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех в эфире телеканала "NewsOne".

"Чем больше мы сдерживаем рост тарифов для населения, тем труднее чувствует себя экономика у юридических лиц. Идет перекрестное субсидирование, кроссубсидирование, что, кстати, является плохой практикой", - заявил Чех.
 
Он напомнил, что мы должны были прекратить практику перекрестного субсидирования с момента запуска нового рынка электроэнергии.
 
"Законом о рынке электроэнергии, который действует, и согласно которому реформы начались с января, а затем на производстве с июля, этот закон предусматривает прекратить практику перекрестного субсидирования. То есть в соответствии с законом мы должны были бы на начало реформы по закону уже рыночные тарифы для населения", - сказал Чех.
 
Напомним, ранее Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЕ) в обращении к президенту, правительству и парламенту призвала отменить перекрестное субсидирование и перейти к рыночным ценам на электроэнергию для населения, отметив, что сейчас граждане Украины технически потребляют дешевую электроэнергию в Европе, однако в действительности оплачивают ее а счет более высокой стоимости товаров и услуг, ухудшение платежного баланса страны и отложенных расходов.

 

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Теги: Чех, тарифы
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Комментариев (2)
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WTF2_eбy_в_рот    02.11.2019, 15:50
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
производство на украине составляет 30% от времен СССР, а самый большой торговый партнер до сих пор Россия.

никому вы больше нахyй не нужны, срагули eбаные. если еще и матушка-Россия на вас забьет, останется только дернуться в общественном туалете. молиться на нее должны, а не пасти свои раззявлять
Noblesse_obliger    02.11.2019, 15:12
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Откуда вылазят такие как это ЧМО??? Я уже писал,а может прекратить покупать "зелёную" энергию по 4 грн 96 копеек,тогда когда обычная стоит 0 грн 90 копеек за киловатт???
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