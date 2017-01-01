“Я не шучу”: Климкин призвал защищать журналистов

Экс-министр сделал заявление.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинских журналистов нужно защищать. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Читай также: Скороход заявила, что в “Слуге народа” не считаются с депутатами

Климкин напомнил, что сегодня во всем мире отмечают День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Именно в этот день нужно снова оценить важность журналистов и принять меры для их защиты.

Без свободных СМИ и самоотверженных журналистов нашей страны наверняка бы не было. Я не шучу. Помните об этом сегодня в международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. А если помните, это не прячьтесь, а защищайте. Тогда они будут защищать вас! - написал Климкин.

Без вільних ЗМІ та самовідданих журналістів нашої країни напевно не було б. Я не жартую. Пам'ятайте про це сьогодні у міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. А якщо пам'ятаєте, то не ховайтеся, а захищайте. Тоді вони захищатимуть вас! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 листопада 2019 р.

Читай также: Журналисты не должны распространять какие-то картинки, - Яременко

Напомним, скандальный Яременко назвал парламентских журналистов “шалавами”.Скандальный народный депутат Украины от “Слуги народа” Богдан Яременко, которого “спалили” на переписке с проституткой в Верховной Раде, снова отличился.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram