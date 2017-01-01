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“Я не шучу”: Климкин призвал защищать журналистов

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Экс-министр сделал заявление.
Климкин сделал заявление
Климкин сделал заявление
EPA/UPG

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинских журналистов нужно защищать. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Климкин напомнил, что сегодня во всем мире отмечают День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Именно в этот день нужно снова оценить важность журналистов и принять меры для их защиты.

Без свободных СМИ и самоотверженных журналистов нашей страны наверняка бы не было. Я не шучу. Помните об этом сегодня в международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. А если помните, это не прячьтесь, а защищайте. Тогда они будут защищать вас! - написал Климкин.

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Напомним, скандальный Яременко назвал парламентских журналистов “шалавами”.Скандальный народный депутат Украины от “Слуги народа” Богдан Яременко, которого “спалили” на переписке с проституткой в Верховной Раде, снова отличился. 

 

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Теги: Климкин, журналисты, защита
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