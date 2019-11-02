Турок продавал украинок с Донбасса в бордели Европы
Сотрудники ГПСУ в районе ООС задержали гражданина Турции, который вербовал девушек в бордели Европы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Читай также: Трудовое рабство: В двух областях ОПГ развернула масштабную деятельность
Сообщается, что 45-летний турок искал молодых девушек в социальных сетях. Он умышленно выбирал девушек, которые имели материальные трудности.
Сутенера остановили на одном из блокпостов сотрудники оперативных подразделений Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ.
В то время иностранец возвращался из г. Мариуполь. Он как раз перевозил двух девушек, которых собирался вывезти за границу для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в странах Европейского союза.
Читай также: В центре Киева “накрыли“ элитный бордель
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), в рамках которого правоохранители задокументировали несколько фактов вербовки гражданок Украины.
Сутенеру уже сообщили о подозрении. На данный момент продолжается следствие.
Напомним, полиция накрыла банду сутенеров в столице и области. Проведено обыски во всех домах разврата.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
МИД Украины вызвал для разъяснений посла Франции после того, как в СМИ появилась цитата из интервью президента Макрона, в котором он заявил, что легальные африканские мигранты лучше, чем "украинские банды".