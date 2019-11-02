Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турок продавал украинок с Донбасса в бордели Европы

Комментариев: 9
Сутенера арестовали.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Сотрудники ГПСУ в районе ООС задержали гражданина Турции, который вербовал девушек в бордели Европы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Читай также: Трудовое рабство: В двух областях ОПГ развернула масштабную деятельность

Сообщается, что 45-летний турок искал молодых девушек в социальных сетях. Он умышленно выбирал девушек, которые имели материальные трудности.

Сутенера остановили на одном из блокпостов сотрудники оперативных подразделений Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ.

В то время иностранец возвращался из г. Мариуполь. Он как раз перевозил двух девушек, которых собирался вывезти за границу для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в странах Европейского союза.

Читай также: В центре Киева “накрыли“ элитный бордель

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), в рамках которого правоохранители задокументировали несколько фактов вербовки гражданок Украины.

Сутенеру уже сообщили о подозрении. На данный момент продолжается следствие.

Напомним, полиция накрыла банду сутенеров в столице и области. Проведено обыски во всех домах разврата.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: сутенеры, рабство, секс, Европа, бордели
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Ira0956    02.11.2019, 16:47
Оценка:  +1
Ira0956
"Легальные африканские мигранты лучше, чем украинские банды": Макрон обидел Киев
МИД Украины вызвал для разъяснений посла Франции после того, как в СМИ появилась цитата из интервью президента Макрона, в котором он заявил, что легальные африканские мигранты лучше, чем "украинские банды".
Ira0956    02.11.2019, 16:48
Оценка:  +1
Ira0956
Ну что ты будешь делать, зрада на зраде! ))
Coюзник    02.11.2019, 17:03
Оценка:  -3
Coюзник
Здесь все очень просто .. . украинцы и болгары нагнули русскую и китайскую мафии ... вот на государственном уровне пытаются защитить бедных россиян ...
sashha    02.11.2019, 16:40
Оценка:  +3
sashha
А что им, с Яременко спать с его замусоленой сотней?
Антибес    02.11.2019, 16:40
Оценка:  +2
Антибес
Взяли тёлкам жизнь поламали,разрушив все их мечты!Ведь этот турок был их единственной возможностью начать жить нормально!)))))
SEMPENTY    02.11.2019, 16:38
Оценка:  +4
SEMPENTY
Вот не просто так нас считают нацией проституток... Как можно вывезти девушку в бордель,если она этого не хочет? Вот скажите как???
Антибес    02.11.2019, 16:43
Оценка:  +2
Антибес
Теоретически возможно,накидав в уши им сказочных историй о скором рае,либо обработав их с помощью психотропов...Но вот на практике всё гораздо сложнее,это хлопотно.Но 90% из таких"согласных"-прос титутки по-умолчанию.)))))
SEMPENTY    02.11.2019, 16:59
Оценка:  +1
SEMPENTY
Но ты же не хочешь сказать, что они не понимают куда и зачем едут???
Антибес    02.11.2019, 17:22
Оценка:  0
Антибес
В большинстве случаев может и не понимают,но подозревать могут.Только вот эти подозрения ни еа что не влияют в итоге.Бабы любят ушами.)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь