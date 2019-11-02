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Финляндия оплатит разминирование Донбасса

Комментариев: 5
Финская делегация во главе с министром иностранных дел Хаависто посетила участок разведения сил и средств №1 в Станице Луганской.
Финская делегация на Донбассе 2 ноября
Финская делегация на Донбассе 2 ноября

Финляндия готовит выделение 600 тысяч евро Украине на разминирование Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто в ходе визита в Станицу Луганскую 2 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет [помощи] на 600 тысяч евро для разминирования", - сказал дипломат.

Финская делегация во главе с министром иностранных дел Хаависто посетила участок разведения сил и средств №1 в Станице Луганской.

Делегацию Финляндии в поездке сопровождал заместитель главы украинского МИД Егор Божок. Целью визита называется демонстрация поддержки Украины и получение актуальной информации о ситуации с безопасностью.

Хаависто выразила беспокойство по поводу того, что конфликт продолжает негативно влиять на жизнь мирного населения. Также она поприветствовала восстановительные работы, которые ведутся в Станице Луганской - ремонт моста и пуск бесплатного общественного транспорта для маломобильных граждан.

 

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Теги: Финляндия, ситуация на востоке Украины, Станица Луганская, разминирование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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WTF2_eбy_в_рот    02.11.2019, 16:55
Оценка:  +1
WTF2_eбy_в_рот
ну все, пиздeц чухонцам.... щас столько мин им нарисуют-и все российские.....
Ira0956    02.11.2019, 16:43
Оценка:  +1
Ira0956
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Версия, согласно которой расстрел участников киевского майдана 2014 года был совершен группой снайперов, прибывших из Грузии и имеющих отношение к Михаилу Саакашвили, снова на первых полосах украинских СМИ.
Ira0956    02.11.2019, 16:43
Оценка:  +1
Ira0956
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По его словам, во время майдана на Украину прибыло четыре группы грузинских снайперов, по 10 человек в каждой.
Ira0956    02.11.2019, 16:44
Оценка:  +1
Ira0956
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Ira0956    02.11.2019, 16:45
Оценка:  +1
Ira0956
В дальнейшем эти же лица, с примкнувшим к ним «сотником майдана», а позже депутатом Владимиром Парасюком, осуществляли координацию и непосредственное руководство действиями снайперов, которые вели огонь с балкона консерватории и отеля «Украина».
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