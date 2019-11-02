Facebook снял крутую “галочку” со страницы "главы" Крыма Аксенова

Сергей Аксенов снова стал рядовым пользователем Facebook.

Facebook снял крутую “галочку” (уведомление о верификации, - ред.) со страницы так называемого "главы" аннексированного Крыма Сергея Аксенова.

Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

Есть хорошие новости. После отправки запроса от представительства президента Украины в Автономной Республике Крым компания Facebook сняла отметку верификации со страницы так называемого "главы" так называемой "Республики Крым”, - написал Кориневич.

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Кроме того, он выразил надежду, что Facebook больше никогда не подтвердит верификацию оккупационных “чиновников”. Также он поблагодарил администрацию ресурса за мгновенный ответ на запрос украинских властей.

Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос. Крым - это Украина для всего мира, - написал Корневич.

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К слову, отметку верификации Facebook дарит публичным лицам. При этом только представители ресурса выбирают, кому присвоить значок.

Напомним, оккупационный глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров. Аксенов, руководящий полуостровом с начала оккупации, призвал Зеленского пообщаться с крымчанами.

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