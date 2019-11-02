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Facebook снял крутую “галочку” со страницы "главы" Крыма Аксенова

Комментариев: 9
Сергей Аксенов снова стал рядовым пользователем Facebook.
Аксенов лишился галочки
Аксенов лишился галочки
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Facebook снял крутую “галочку” (уведомление о верификации, - ред.) со страницы так называемого "главы" аннексированного Крыма Сергея Аксенова. 

Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

Есть хорошие новости. После отправки запроса от представительства президента Украины в Автономной Республике Крым компания Facebook сняла отметку верификации со страницы так называемого "главы" так называемой "Республики Крым”, - написал Кориневич.

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Кроме того, он выразил надежду, что Facebook больше никогда не подтвердит верификацию оккупационных “чиновников”. Также он поблагодарил администрацию ресурса за мгновенный ответ на запрос украинских властей.

Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос. Крым - это Украина для всего мира, - написал Корневич.

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К слову, отметку верификации Facebook дарит публичным лицам. При этом только представители ресурса выбирают, кому присвоить значок.

Напомним, оккупационный глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров. Аксенов, руководящий полуостровом с начала оккупации, призвал Зеленского пообщаться с крымчанами.

 

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Теги: Facebook, Аксенов, галочка, Крым
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Комментариев (9)
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Npc7777    02.11.2019, 19:09
Оценка:  0
Npc7777
Бо Майданзацескакав !!!!!
ThaiFever    02.11.2019, 18:44
Оценка:  +1
ThaiFever
До недавнего времени Фейсбук сам решал, кто и когда получит такую галочку, но сейчас правила немного изменились и теперь у всех есть возможность сделать запрос на верификацию страницы.
СтальнаяКрыса    02.11.2019, 18:42
Оценка:  -3
СтальнаяКрыса
Неизвестный застрелил бывшего мэра Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева. Об этом сообщает Avoka.do.
ЗаУкраїну    02.11.2019, 18:35
Оценка:  -5
ЗаУкраїну
Не съем, так хоть надкушу. Майданутые свидомиты.
VSHIVANKA    02.11.2019, 18:30
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ПЭРЭМОХА !!!!
Путин_xyйло    02.11.2019, 18:20
Оценка:  +3
Путин_xyйло
WTF2_eбy_в_рот-eбy_в_рот! умничай дальше
WTF2_eбy_в_рот    02.11.2019, 18:25
Оценка:  -6
WTF2_eбy_в_рот
легко! дурничают и дебильничают здесь только срагули))))))
Антибес    02.11.2019, 18:16
Оценка:  -4
Антибес
Ого!Вот это я понимаю Пэрэмога!)))))
WTF2_eбy_в_рот    02.11.2019, 18:04
Оценка:  -4
WTF2_eбy_в_рот
крым-это хyй в жoпе срагулии. а Донбасс-второй во рту))))))))
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