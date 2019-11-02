Facebook отменил верификацию на странице Аксенова

Запрос об этом был подан постоянным представительством президента Украины в Автономной республике Крым.

Соцсеть Facebook убрала отметку верификации на странице российского "главы" Крыма Сергея Аксенова. Так в компании отреагировали на запрос постоянного представительства президента Украины в АРК, сообщил глава ведомства Антон Кориневич 1 ноября.

"Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос и уверены, что подобная ситуация никогда не будет повторяться ни с одним из оккупационных "чиновников", - написал Кориневич на своей странице в Facebook.

Страница Сергея Аксенова в Facebook на этой неделе была верифицирована как официальная страница "главы" Крыма. Ряд преимущественно пророссийских СМИ преподносили это как "признание правового статуса руководителя исполнительной власти полуострова".

Ранее Аксенов собирался выставить Украине "счет за 25 лет" и заявил, что в Крыму больше войск, чем у Украины.

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