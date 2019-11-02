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Facebook отменил верификацию на странице Аксенова

Комментариев: 4
Запрос об этом был подан постоянным представительством президента Украины в Автономной республике Крым.
"Глава" Крыма Сергей Аксенов
"Глава" Крыма Сергей Аксенов
facebook.com/pg/aksenov.rk

Соцсеть Facebook убрала отметку верификации на странице российского "главы" Крыма Сергея Аксенова. Так в компании отреагировали на запрос постоянного представительства президента Украины в АРК, сообщил глава ведомства Антон Кориневич 1 ноября.

"Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос и уверены, что подобная ситуация никогда не будет повторяться ни с одним из оккупационных "чиновников", - написал Кориневич на своей странице в Facebook.

Страница Сергея Аксенова в Facebook на этой неделе была верифицирована как официальная страница "главы" Крыма. Ряд преимущественно пророссийских СМИ преподносили это как "признание правового статуса руководителя исполнительной власти полуострова".

Ранее Аксенов собирался выставить Украине "счет за 25 лет" и заявил, что в Крыму больше войск, чем у Украины.

 

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Теги: Крым, Facebook, Аксенов, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    02.11.2019, 18:32
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НУ ТЕПЕРЬ ЭУРОПЭЙЦИ ЗАЖИВУТЬ !!!
СУГС !!!
СтальнаяКрыса    02.11.2019, 18:39
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Таких как ты падло, надо убивать на месте не раздумывая!
WTF2_eбy_в_рот    02.11.2019, 18:44
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
так а че ты здесь срешь? бари автомат и пиздyй к нам! или ты дебил со справкой? тогда иди нахyй, завали eбло и не пизди, уeбище!
VSHIVANKA    02.11.2019, 18:51
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ТО ЖЕ САМОЕ ГОВОРИЛ МОЙ ЗНАКОМЫЙ ВОЕВАВШИЙ В ДОНБАССЕ О КАКАЛАХ ....
СРЕДИ НИХ НЕТ НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ , В ПЛЕН НЕ БРАТЬ , ВАЛИТЬ НА МЕСТЕ ....)))
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