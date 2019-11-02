ООН назвала число убитых мирных граждан на Донбассе
На шестом году боевых действий число убитых мирных жителей на Донбассе достигло более 3 тысяч человек.
С начала конфликта на Донбассе число жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3330 убитых, сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.
В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, которое мобилизует и координирует гуманитарную помощь нуждающимся на востоке Украины, также сообщили число раненых – до 9000 человек.
"В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам; 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами; 3,5 млн нуждаются в помощи", – говорится в сообщении Управления на странице в Twitter.
Украина: шестой год войны— ООН (@UnitedNationsRU) November 2, 2019
Убито более 3 330 мирных граждан
Ранено до 9 000
В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам
1,3 млн человек стали внутренними переселенцами
3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r
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