ООН назвала число убитых мирных граждан на Донбассе

На шестом году боевых действий число убитых мирных жителей на Донбассе достигло более 3 тысяч человек.



С начала конфликта на Донбассе число жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3330 убитых, сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.



В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, которое мобилизует и координирует гуманитарную помощь нуждающимся на востоке Украины, также сообщили число раненых – до 9000 человек.



"В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам; 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами; 3,5 млн нуждаются в помощи", – говорится в сообщении Управления на странице в Twitter.

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