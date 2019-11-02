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ООН назвала число убитых мирных граждан на Донбассе

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На шестом году боевых действий число убитых мирных жителей на Донбассе достигло более 3 тысяч человек.
Озвучено новое количество жертв на Донбассе
Озвучено новое количество жертв на Донбассе

С начала конфликта на Донбассе число жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3330 убитых, сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.
 
В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, которое мобилизует и координирует гуманитарную помощь нуждающимся на востоке Украины, также сообщили число раненых – до 9000 человек.
 
"В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам; 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами; 3,5 млн нуждаются в помощи", – говорится в сообщении Управления на странице в Twitter.



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Теги: ООН, жертвы, мирное население, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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