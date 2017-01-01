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Трамп заявил о скорой встрече с Зеленским

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Американский президент объявил о подготовке встречи со своим украинским коллегой в Белом доме.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, пишет в воскресенье, 3 ноября, Reuters.
 
По словам американского президента, он хотел бы, чтобы встреча состоялась в скором времени в Белом доме. Трамп уверен, что Зеленский примет его приглашение.
 
"Я хотел бы, чтобы он приехал в Белый дом, если бы он хотел приехал. И я думаю, что он хотел бы приехать", – сказал президент США.
 
Напомним, предыдущие переговоры Трампа и Зеленского состоялись 25 сентября в Нью-Йорке, в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 
 
Выяснилось, что в ходе беседы американский президент попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. 
 
Как ожидается, Джо Байден будет конкурентом господина Трампа на президентских выборах 2020 года. Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, дающую юридическое основание процессу импичмента Трампа.

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Теги: Украина-США, встреча, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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