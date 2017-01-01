Трамп заявил о скорой встрече с Зеленским

Американский президент объявил о подготовке встречи со своим украинским коллегой в Белом доме.



Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, пишет в воскресенье, 3 ноября,

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, пишет в воскресенье, 3 ноября, Reuters

По словам американского президента, он хотел бы, чтобы встреча состоялась в скором времени в Белом доме. Трамп уверен, что Зеленский примет его приглашение.



"Я хотел бы, чтобы он приехал в Белый дом, если бы он хотел приехал. И я думаю, что он хотел бы приехать", – сказал президент США.



Выяснилось, что в ходе беседы американский президент попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.



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