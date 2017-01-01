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Напуганные петардой лошади травмировали девушку во Львове

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Вечером субботы, 2 ноября, напуганные взрывом петарды лошади травмировали 15-летнюю девушку.
В центре Львова лошади снесли скамейку на тротуаре
В центре Львова лошади снесли скамейку на тротуаре
Zaxid.net

Во Львове напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девушка. Кроме нее, был травмирован еще один человек, сообщило местное издание Zaxid.net.
 
Отмечается, что у девушки открытый перелом ноги, ее госпитализировали. По предварительным данным, второй пострадавший - извозчик кареты.
 
Инцидент произошел вечером 2 ноября на проспекте Свободы. Кто-то из прохожих запустил салюты или петарды, что испугало лошадей.


 Zaxid.net
На место вызвали ветеринара для осмотра пострадавшего животного и сотрудников ГосЧС.

На Закарпатье конь стал причиной ДТП

Напомним, ранее во Львовской области перевернулся воз с людьми. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы.

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Теги: видео, фото, лошади, девушка, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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