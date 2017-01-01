Напуганные петардой лошади травмировали девушку во Львове

Вечером субботы, 2 ноября, напуганные взрывом петарды лошади травмировали 15-летнюю девушку.

В центре Львова лошади снесли скамейку на тротуаре Zaxid.net



Во Львове напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девушка. Кроме нее, был травмирован еще один человек, сообщило местное издание Во Львове напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девушка. Кроме нее, был травмирован еще один человек, сообщило местное издание Zaxid.net

Отмечается, что у девушки открытый перелом ноги, ее госпитализировали. По предварительным данным, второй пострадавший - извозчик кареты.









Zaxid.net Инцидент произошел вечером 2 ноября на проспекте Свободы. Кто-то из прохожих запустил салюты или петарды, что испугало лошадей.





На Закарпатье конь стал причиной ДТП На место вызвали ветеринара для осмотра пострадавшего животного и сотрудников ГосЧС.



Напомним, ранее во Львовской области Напомним, ранее во Львовской области перевернулся воз с людьми . В результате один человек погиб, еще двое получили травмы.

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