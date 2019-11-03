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В Крыму зафиксировали более 300 случаев давления на журналистов

Комментариев: 1
Были случаи физического нападения на журналистов, пыток, произвольного задержания, захвата имущества, обысков, угроз и др.
За время аннексии в Крыму зафиксировано 300 случаев давления на прессу
За время аннексии в Крыму зафиксировано 300 случаев давления на прессу
pixabay.com

За время российской оккупации крымского полуострова правозащитники насчитали более 300 случаев давления на журналистов.

Об этом сообщило представительство президента Украины в АР Крым в Facebook.

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Под этими случаями подразумевают физические нападения, пытки, произвольное задержание, захват имущества, обыски, угрозы, психологическое давление, отказ в доступе к информации и другие формы препятствование журналистской деятельности.

“Сейчас около 90 крымчан содержится в крымских и российских тюрьмах с политически мотивированных причин, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустам Шейхалиев и другие“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 21 октября, в Крыму из-за замечания чеченец сломал челюсть журналисту.

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Теги: Крым, оккупанты, журналист
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Комментариев (1)
Люблю_Украину    03.11.2019, 10:33
Оценка:  0
Люблю_Украину
за время послемайдауновской демократии свободной прессы вообще не зафиксировано)
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