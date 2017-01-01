ДТП в Черкасской области: двое погибших

Водитель Жигулей не придерживался безопасного расстояния, следуя за грузовиком. В результате он и его пассажир столкнулись с фурой и погибли на месте.

Два человека погибли в ДТП в Черкасской области facebook.com/cherkasypatrulpolice

Два человека погибли в результате столкновения автомобилей в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба патрульная полиция Черкасской области в воскресенье, 3 ноября.

Авария произошла вблизи поселка Благодатное. По неподтвержденной информации, водитель Жигулей не придерживался безопасной скорости и дистанции и, как следствие, столкнулся с грузовиком DAF.

В аварии погибли 50-летний и 40-летний жители областного центра. Следователи устанавливают детали происшествия.

"На момент приезда медиков водитель и его пассажир были мертвы. Их тела из поврежденного авто освободили спасатели", - сказано в сообщении пресс-службы полиции.

Напомним, в ночь на субботу в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло три аварии с участием шести машин. Несколько человек получили ушибы и рассечения, но от госпитализации отказались. Двое водителей сбежали с места ДТП.

Ранее в пятницу в Беляевском районе Одесской области в результате ДТП погибли два человека и еще трое пострадали. Среди пострадавших оказалась беременная женщина.

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