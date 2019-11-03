В Херсоне подростки смеясь снимали видео, как бездомный насиловал женщину в кустах

В полицию сообщили только, когда был обнаружен труп пострадавшей.

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Смерть женщины от рук бомжа, который её изнасиловал, можно было предотвратить, если бы подростки, которые наблюдали за этим, перезвонили по номеру 102.

Oб этом сообщил замначальника областного УМВД и начальник криминальной полиции Никoлай Цап, передает “Типичный Херсон“.

Правоохранители поражены цинизмом горожан, ставших свидетелями преступления. Как выяснилось в процессе следствия, компания молодежи просто проходила мимо и откровенно смеялись над происходящим.Некоторые молодые люди даже взялись снимать на телефон то, как бомж тянул свою жертву в кусты.

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“Снимали и просто смеялись, считая, что люди развлекаются. В полицию позвонили, уже когда на месте обнаружили тело женщины. Очень обидно, если бы свидетели набрали 102, возможно, убийство удалось предотвратить“, — предполагает Цап.

Также правоохранители подозревают причастность этого же бездомного мужчины к еще одному аналогичному преступлению. В частности, к убийству с изнасилованием 65-летней местной жительницы, обнаженное тело которой нашли на Островском шоссе в Херсоне.

Как сообщалось 16 октября, под Одессой 12-летние подростки убили бездомного.

Также 20 сентября когда на курорте Турции произошло ЧП и горящие дети орали от боли, туристы из РФ снимали видео.

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