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Сутки в ООС: 15 обстрелов, двое ранены

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Сепаратисты 15 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
За сутки на Донбассе 15 обстрелов
За сутки на Донбассе 15 обстрелов
facebook.com/ato.news

За сутки 2 ноября сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в воскресенье, 3 ноября.

За минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил шесть обстрелов: вблизи Новогригорьевки - из минометов калибра 120 мм; у Авдеевки - из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Талаковки - из станковых автоматических гранатометов; дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье, - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил девять обстрелов: у Новозвановки - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов; трижды неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов; дважды вблизи Хутора Свободного - из стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов; у Шумов - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Зайцевого - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Напомним, что за сутки 1 ноября сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь.

Также сообщалось, что за сутки 31 октября сепаратисты совершили 15 обстрелов. Тогда были ранены два бойца ВСУ.

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Теги: донбасс, обстрел, Антитеррористическая операция, раненые в АТО, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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