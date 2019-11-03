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За время аннексии в Крыму зафиксировано 300 случаев давления на прессу

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Правозащитники заявили, что давление проявлялось в качестве нападений, пыток, произвольных задержаний, обысков, угроз, захвата имущества и психологического давления.
В Крыму с начала аннексии зафиксировали 300 случаев давления на журналистов
В Крыму с начала аннексии зафиксировали 300 случаев давления на журналистов
Getty Images

За пять лет аннексии Крыма правозащитники зафиксировали более 300 случаев давления на журналистов. Об этом со ссылкой на Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщает РБК-Украина в воскресенье, 3 ноября.

Давление включает физические нападения, пытки, произвольные задержания, захват имущества, обыски, угрозы, психологическое давление, отказ в доступе к информации и другие формы препятствования журналистской деятельности.

"Сейчас около 90 крымчан удерживают в крымских и российских тюрьмах по политически мотивированным причинам, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустем Шейхалиев и другие", - отметили в представительстве.

Также в ведомстве призвали международное сообщество обратиться к РФ относительно немедленного освобождения политических заключенных и прекращения сворачивания свободы слова в Крыму.

Напомним, что ранее российские пограничники на въезде в Крым задержали украинца. Мужчину обвиняют в том, что он якобы пытался попасть на территорию России (подразумевается аннексированный Крым), хотя ранее ему было запрещено пресекать границу РФ.

Также сообщалось, что силовики РФ почти час допрашивали правозащитника при выезде из Крыма. Сотрудники погранслужбы ФСБ России устроили 40-минутный допрос Абдурешиту Джеппарову, сообщил его адвокат.

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Теги: СМИ, Крым, пресса, Журналисты, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    03.11.2019, 09:01
Оценка:  0
VSHIVANKA
КАКОЙ УЖАС !!!
А ЧТО ТАМ С НАПАДЕНИЕМ НА ИНТЕР И ЕГО ЗАКРЫТИЕМ ?
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