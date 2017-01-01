Итоги 2 ноября: Ситуация с дифтерией, залог Дубневичу

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки .

Эпидемии дифтерии в Украине нет flickr.com

В Украине нет эпидемии дифтерии; суд назначил Дубневичу залог в 100 млн гривен. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине вступил в силу закон для борьбы с рейдерством

Закон №1056-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности, который направлен на борьбу с рейдерством, вступил в силу.

Закон должен усилить защиту прав собственности и улучшить инвестиционный климат. Упраздняется пост госрегистратора, а за нарушение регистрационных процедур повышена ответственность.

В Минздраве уверяют, что эпидемии дифтерии в Украине нет

Ситуация с дифтерией в Украине под контролем и речь об эпидемии не идет. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. “Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем“, – отметила она.

По словам министра, Украина может рассчитывать на 450 флаконов сыворотки против дифтерии, и этого количества лекарств достаточно.

Суд назначил Дубневичу залог в 100 миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд постановил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Ярослава Дубневича и назначил залог в размере 100 миллионов гривен.

Внесение залога возможно на спецсчет в течение действия постановления суда - пять дней. Суд обязал Дубневича сдать паспорта и носить электронный браслет.

В ночном клубе Киева сотрудник до смерти избил посетителя



А полицию об инциденте сообщил брат погибшего. Он сообщил, что сотрудник ночного клуба избил его 25-летнего брата.



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