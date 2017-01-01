Итоги 2 ноября: Ситуация с дифтерией, залог Дубневичу
В Украине нет эпидемии дифтерии; суд назначил Дубневичу залог в 100 млн гривен. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
В Украине вступил в силу закон для борьбы с рейдерством
Закон №1056-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности, который направлен на борьбу с рейдерством, вступил в силу.
Закон должен усилить защиту прав собственности и улучшить инвестиционный климат. Упраздняется пост госрегистратора, а за нарушение регистрационных процедур повышена ответственность.
В Минздраве уверяют, что эпидемии дифтерии в Украине нет
Ситуация с дифтерией в Украине под контролем и речь об эпидемии не идет. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. “Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем“, – отметила она.
По словам министра, Украина может рассчитывать на 450 флаконов сыворотки против дифтерии, и этого количества лекарств достаточно.
Суд назначил Дубневичу залог в 100 миллионов гривен
Высший антикоррупционный суд постановил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Ярослава Дубневича и назначил залог в размере 100 миллионов гривен.
Внесение залога возможно на спецсчет в течение действия постановления суда - пять дней. Суд обязал Дубневича сдать паспорта и носить электронный браслет.
В ночном клубе Киева сотрудник до смерти избил посетителя
А полицию об инциденте сообщил брат погибшего. Он сообщил, что сотрудник ночного клуба избил его 25-летнего брата.
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