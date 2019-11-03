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Зеленский просит артиллерию "держать порох сухим"

Комментариев: 1
Владимир Зеленский поздравил украинских артиллеристов с профессиональным праздником и "потребовал", чтобы они "держали порох сухим".
Зеленский попросил артиллеристов "держать порох сухим"
Зеленский попросил артиллеристов "держать порох сухим"
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником и выказал требование, чтобы они держали "порох сухим" и были гарантами тишины на Донбассе. Об этом сказано в поздравлении президента, опубликованном на его сайте в воскресенье, 3 ноября.

"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Зеленский.

Он пожелал воинам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу.

Ранее стало известно, что разведение сил в Золотом официально завершилось. ОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом. А в штабе ООС заявили, что в случае угрозы военнослужащие дадут адекватный ответ.

При этом в Петровском отложили разведение сил. Причиной перенесения даты стали обстрелы, которые в последний раз были зафиксированы 30 октября.

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Теги: донбасс, Владимир Зеленский, Артиллерия, разведение сил на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВасСсилич    03.11.2019, 10:29
Оценка:  -1
ВасСсилич
Пошел ЗеЛох в *опу , противно принимать от этого лицемера поздравления ....
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