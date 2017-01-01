В Николаеве арестовали известного главу ОПГ

Спецоперация по задержанию преступника была проведена с 1 ноября.

Суд арестовал главу преступной группировки на два месяца

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Организатору преступной группировки и его “правой руке“ в Николаеве суд избрал меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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“Организатору преступной группировки и его “правой руке“ суд избрал меры пресечения. Банда совершала тяжкие преступления на территории области, задержать их удалось 1 ноября“, - сообщили в МВД.

1 ноября была проведена спецоперация по задержанию вооруженной группировки злоумышленников с криминальным прошлым, которую возглавлял 49-летний житель Николаева - известная личность в криминальных кругах.

49-летнему жителю Николаева избрано содержание под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога, уточнили в полиции.

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Группировке инкриминируется ч. 3 ст. 289 “Незаконное завладение транспортным средством“, ч. 1 ст. 147 “Захват заложников“, ч. 2 ст. 146 “Незаконное лишение свободы или похищение человека“, ч. 1 ст. 126 “Побои и истязания“ и ч. 1 ст. 357 “Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение“.

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