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Треть украинцев была без работы в последнее время

Комментариев: 7
За последние три года каждый третий украинец на продолжительное время оказывался без работы. Чаще всего это была молодежь и сельские жители.
Треть украинцев на длительное время оказывались без работы
Треть украинцев на длительное время оказывались без работы
korrespondent

В течение последних трех лет 31% украинцев более трех месяцев не имели работы или искали ее, тогда как 64% украинцев в такой ситуации не оказывались. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, опубликованные в воскресенье, 3 ноября.

 
 

Чаще других возрастных категорий в ситуации безработицы оказывалась молодежь до 30 лет, сельские жители, а также жители западных и южных областей.

По данным опроса, подавляющее большинство украинцев (86%) в настоящее время не занимаются поиском работы, тогда как ищут работу 14% жителей страны.

 
 

Доля занятых поиском работы чуть больше среди мужчин, чем среди женщин, а также среди украинцев до 40 лет. В зависимости от местности и региона проживания чуть больше поиском работы заняты сельские жители, а также жители Юга и особенно Запада Украины.

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, что ранее в Украине снизился уровень безработицы. Уровень безработицы во втором квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился и составил 7,8%.

Также сообщалось, что неофициальное трудоустройство в Украине на минимуме за 10 лет. За последний период значительно возросло число тех, кто устроился на работу официально и теперь будет платить налог.

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Теги: работа, безработица, украинцы, безработные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Ira0956    03.11.2019, 12:54
Оценка:  -1
Ira0956
Послушайте вместе со мной
www.youtube.com/watch?v=QXUJ NcbyIrY
Антибес    03.11.2019, 12:41
Оценка:  0
Антибес
В нашей нестабильной стране очень немногие работают долго на одном месте.Более 80% тех у кого зарплата"в конверте"и кому меньше 40 лет,меняют место работы раз в год,или даже чаще.
xapi3mat    03.11.2019, 12:50
Оценка:  -1
xapi3mat
да у вас там все так - буряты едут воевать на пампасс от безработицы
Антибес    03.11.2019, 13:02
Оценка:  -1
Антибес
Потрохобот-флудераст,ты такой потешный в своём толстенном троллинге!)))))
Ira0956    03.11.2019, 12:32
Оценка:  0
Ira0956
Такая вот она паскудная, эта незалежнисть )
xapi3mat    03.11.2019, 12:52
Оценка:  -2
xapi3mat
это лучше чем голодоморы на эсэсэре каждые 10 лет
WTF2_eбy_в_рот    03.11.2019, 13:13
Оценка:  +2
WTF2_eбy_в_рот
пиздишь, чаще! я и смотрю, ты каждые 2 года только гавно жрал, дебилом вырос))))))))
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