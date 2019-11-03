Треть украинцев была без работы в последнее время

За последние три года каждый третий украинец на продолжительное время оказывался без работы. Чаще всего это была молодежь и сельские жители.

Треть украинцев на длительное время оказывались без работы korrespondent

В течение последних трех лет 31% украинцев более трех месяцев не имели работы или искали ее, тогда как 64% украинцев в такой ситуации не оказывались. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, опубликованные в воскресенье, 3 ноября.

Чаще других возрастных категорий в ситуации безработицы оказывалась молодежь до 30 лет, сельские жители, а также жители западных и южных областей.

По данным опроса, подавляющее большинство украинцев (86%) в настоящее время не занимаются поиском работы, тогда как ищут работу 14% жителей страны.

Доля занятых поиском работы чуть больше среди мужчин, чем среди женщин, а также среди украинцев до 40 лет. В зависимости от местности и региона проживания чуть больше поиском работы заняты сельские жители, а также жители Юга и особенно Запада Украины.

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, что ранее в Украине снизился уровень безработицы. Уровень безработицы во втором квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился и составил 7,8%.

Также сообщалось, что неофициальное трудоустройство в Украине на минимуме за 10 лет. За последний период значительно возросло число тех, кто устроился на работу официально и теперь будет платить налог.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet