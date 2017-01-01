Под Тернополем ДТП парализовало движение на международной трассе

Проезд по трассе М-19 не возможен.

Автомобильная авария в Тернопольской области парализовала движение по трассе М-19.

Об этом сообщаетпресс-служба МВД Украины.

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“В связи с оформлением дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи села Кровинка, Теребовлянского района, Тернопольской области, движение по участку дороги М-19 (Доманово - Ковель - Черновцы -Тереблече), где произошло событие, временно ограничено“, - указали в МВД.

Отметим, на обнародованной ведомством фотографии видно, как грузовик перевернулся на бок и перекрыл движение дорогой.

Как отмечается, тернопольские патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

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“Пожалуйста, учтите эту информацию и, по возможности, воспользуйтесь другим маршрутам. Позже движение транспорта будет возобновлено“, - добавили в МВД.

Стоит отметить, автодорога М19 - автомобильный путь международного значения, на территории Украины является частью Европейского автомобильного маршрута E85.

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