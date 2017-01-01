"Отрежу голову": Депутат Кива угрожал человеку на улице из-за замечания

В соцсети активно комментируют поведение народного избранника. Один из журналистов написал "реакция депутатов Рады должна последовать".

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Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя“ Илья Кива пригрозил “отрезать голову“ человеку, который обратился к нему на улице. Точное метро инцидента не уточняется.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube и в соцсетях.

На видео видно, как мужчина упрекнул Киву: “От народа прячетесь?“.

Депутат переспросил, что мужчина имеет ввиду. На что тот ответил, что Киву сопровождают и охраняют телохранители. На что нардеп с нецензурной лексикой ответил: “Я тебе сейчас голову отрежу!“.Сел в джип и уехал.

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Журналист Денис Казанский, комментируя этот инцидент, написал: “В цивилизованной стране эта история закончился бы не только сложением мандата для самого депутата, но и политическим крахом всей его фракции. Но не у нас. Кива же в ОПЗЖ, а там считается абсолютно нормальным относиться и к собственной стране, и к ее населению, как к мусору. И ничего, прокатывает. Украинцы не только все стерпят, но и проголосуют. Проголосовали же за ОПЗЖ с Кивой в списке, несмотря на его обещания “закапывать вату в землю“.

Также он отметил, “Если реакции парламента не последует, и это животное останется в Раде, его позор разделят все депутаты“.

Пользователи сети обсуждают поведение Кивы facebook.com/den.kazansky

Как сообщалось 1 ноября, Киву снова поймали на странном занятии в Раде.

Также 3 октября он заявил, что история его члена перебила по популярности в СМИ “формулу Штайнмайера”.

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