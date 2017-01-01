"Драка" между Богданом и Бакановым с выбитыми зубами: В ОПУ все отрицают

У Богдана опровергли информацию о драке.

Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым Фейсбук/Андрей Богдан

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Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг информацию о драке главы СБУ Ивана Баканова и главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Об этом Тимошенко написал на своей странице в соцсети Facebook.

“Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца“, - заявил замглавы ОПУ, прикрепив ссылку на соответствующую новость.

Тимошенко добавил, что в очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие.

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Ранее журналист Станислав Речинский заявил, что в среду, 30 октября, на Банковой произошла драка между Богданом и Бакановым. По его словам, причиной конфликта стало назначение начальника ГСУ СБУ, якобы Богдан хотел на эту должность назначить Нескоромного. Журналист утверждал, что Богдану выбили зуб и “журналистка Соня Кошкина подтверждала эту информацию“.

Также Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым.

Напомним, также 20 июля в “Слуге народа“ отрицали конфликт между Бакановым и Богданом.

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