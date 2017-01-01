На Николаевщине преступная группировка похищала людей

Двух участников арестовал суд до 25 декабря без возможности внести залог. Их подозревают в захвате заложников, незаконном лишении человека свободы, похищении человека, побоях и истязаниях.

В Николаеве суд арестовал двух участников преступной группировки, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений на территории области. Об этом сообщает пресс-служба департамента стратегических расследований Нацполиции в воскресенье, 3 ноября.

Участники преступной группировки и их "лидер" подозреваются, в частности, в захвате заложников; незаконном лишении свободы или похищении человека; побоях и истязании, а также в незаконном завладении транспортным средством; похищении, присвоении, вымогательстве документов, штампов, печатей, завладении ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждении; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения второму участнику преступной группировки. Последний является так называемой "правой рукой" лидера этой группировки, которого суд тремя часами ранее отправил под стражу до 25 декабря 2019 года без возможности внести залог.

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Второму подозреваемому суд избрал аналогичную меру пресечения - содержание под стражей. В отношении еще двух участников - суд будет избирать им меру пресечения в воскресенье 3 ноября.

Подозреваемые - двое ранее судимые жители Николаева, еще двое - жители Вознесенска. Лидер группировки - 49-летний житель Николаева. Является подсудимым в двух резонансных делах и отпущен судом под залог. Ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

По месту проживания злоумышленников, в их автомобилях и офисах было изъято более сотни патронов к разному оружию, в том числе к автоматическому, три пистолета, ножи, а также наркотические вещества. Кроме того, в автомобиле одного из задержанных находился мужчина - гражданин РФ, который находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что под Винницей спецназ освободил заложника. До этого 24-летнего жителя Калиновки несколько часов удерживали двое мужчин.

Напомним, на Херсонщине полицейские освободили девушку, которую похитил бывший парень. Мужчина решил силой заставить девушку жить с ним. Он связал потерпевшую и увез за пределы села.

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