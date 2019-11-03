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Украина начала отбирать газ из подземных хранилищ

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Отбор газа из ПГХ начался 1 ноября. До этого отбор газа из хранилищ не осуществлялся. Отмечается, что хранилища заполнены на 70%.
Украина начала отбор газа из подземных хранилищ
Украина начала отбор газа из подземных хранилищ

С 1 ноября 2019 года Украина начала отбор газа из подземных газохранилищ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Укртрансгаза в воскресенье, 3 ноября.

По данным компании, объем газа в ПХГ по состоянию на 1 ноября составил 21 778,9 млн кубометров и газохранилища заполнены на 70%.

При этом за сутки было закачано в хранилища 4,12 млн кубометров, отобрано - 8,88 млн кубометров.

До 1 ноября отбор газа из хранилищ не осуществлялся.

Напомним, Нафтогаз сообщил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре и области.
 
Также сообщалось, в Киеве сэкономили 130 млн на отстрочке запуска отопления.

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Теги: газ, отопительный сезон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Жиди-Крадуть    03.11.2019, 14:58
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
Слуги Ірода Коломойскому уже нагло крадуть у народа, на очах.
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