Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украину едет глава МИД Эстонии

Комментариев: 3
Урмас Рейнсалу проведет переговоры с Вадимом Пристайко. Главы ведомств обсудят двустороннее сотрудничество, поддержку Таллином внешнеполитических приоритетов Украины и сотрудничество в рамках международных организаций.
Глава МИД Эстонии едет в Украину
Глава МИД Эстонии едет в Украину
baltnews.ee

В Украину с рабочим визитом 4 ноября приедет министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в воскресенье, 3 ноября.

"В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Эстонии Вадима Пристайко и Урмаса Рейнсалу. Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности привлечение эстонского опыта в сфере электронного управления и взаимодействия в контексте противодействия вызовам, поддержки Таллином внешнеполитических приоритетов Украины, а также сотрудничества в рамках международных организаций", - сказано в сообщении.

После завершения переговоров, ориентировочно в 12 часов, руководители МИД Украины и Эстонии проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним, что в сентябре президент Эстонии посетила Киев, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским, которого пригласила в Таллин. Она приезжала в Украину на ежегодный форум Ялтинской европейской стратегией (YES).

Тогда Керсти Кальюлайд заявила в интервью, что главное отличие Украины от других стран бывшего СССР состоит в сильном гражданском обществе, но крайне важно бороться с коррупцией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МИД Украины, Эстония, визит
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
WTF2_eбy_в_рот    03.11.2019, 16:03
Оценка:  +2
WTF2_eбy_в_рот
всякая хyета шляется по срагулии.....
Ira0956    03.11.2019, 15:44
Оценка:  +2
Ira0956
Эстония? Это где?
Мыкола    03.11.2019, 15:38
Оценка:  +3
Мыкола
Пора господину Кернесу тоже обзаводиться своим МИДом. В Харькове то населения побольше почти на 100 тысяч, чем в Эстонии
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь